Rihanna: Daleč najmočnejša stvar, ki sem jo kdaj naredila kot ženska

Rihanna je z dvema posebnima fotografijama obeležila mednarodni dan žena. Pevka je na družbeno omrežje objavila dve fotografiji, ki sta nastali takoj po tem, ko je rodila svoja sinova. 37-letnica ima dveletnega RZA in enoletnega sina po imenu Riot Rose . "Daleč najmočnejša stvar, ki sem jo kdaj naredila kot ženska ... moja mala čudeža!" je pripisala fotografijama in poudarila, da je na prvi fotografiji njen starejši sin, druga fotografija pa je bila posneta po rojstvu drugorojenca.

Vedno glamurozno urejena zvezdnica je bila urejena tudi po rojstvu obeh sinov. Po prvem porodu je nosila zlato ogrlico z biseri, na eni izmed prvih fotografij z drugorojencem pa nosi sončna očala."In ja, rodila sem v biserih in sončnih očalih ... ne sprašujte, veliko se je dogajalo," se je pošalila.

Rihanna ima svoja sinova s partnerjem A$AP Rockyjem, s katerim sta skupaj od leta 2020. Modna oblikovalka je v preteklosti večkrat odkrito spregovorila o materinstvu."To je vse. Res se ne spomniš življenja prej – to je najbolj nora stvar," je po rojstvu prvorojenca dejala za britanski Vogue. Pevka je svojo drugo nosečnost razkrila med nastopom ob polčasu Super Bowla leta 2023, Riot pa se je rodil avgusta istega leta.

Ob materinstvu pa Rihanna ni nikoli pozabila na svojega partnerja. V intervjuju za Harper's Bazaar je pevka raperja označila za odličnega očeta. Pevka se je pošalila, da sinova včasih namenita vso svojo pozornost zgolj očetu. "Jezi me, ker moja sinova včasih preprosto živita za svojega očeta bolj kot zame," je povedala za omenjeni medij in dodala: "In jaz si mislim: 'Ali veš, kdo te je nosil? Kdo te je rodil?' Obožujeta ga, in to videti je nekaj najboljšega."