Rihanna donirala 13 milijonov evrov za boj proti podnebnim spremembam

Rihanna je radodarni znesek 13 milijonov evrov darovala osemnajstim organizacijam, ki se borijo zoper podnebne spremembe. Pevka, rojena na Barbadosu, je izbrala organizacije, ki delujejo tako v Združenih državah Amerike kot tudi na karibskem območju.

"Podnebne spremembe, ki so vse večje in intenzivnejše, ne vplivajo na vse skupnosti enako, saj se nebelske skupnosti in otoške države soočajo z večjim bremenom podnebnih sprememb," je v uradni izjavi povedala 33-letna glasbenica.

Rihanna je sicer zelo znana po svojem prizadevanju za boljši jutri. Že leta 2017 ji je Harvard podelil nagrado za humanitarko leta. V zahvalnem govoru je spregovorila o donacijah, namenjenih izobraževanju najmlajših: "Ko sem bila stara pet ali šest, sem gledala televizijo in vem, da sem velikokrat videla posnetke otrok iz drugih delov sveta, kako trpijo. Reklame so denimo pravile: 'Lahko darujete 25 centov in s tem rešite otroško življenje.' Takrat sem se vprašala, kolikokrat po 25 centov imam, koliko življenj otrok v Afriki bi lahko rešila. In takrat sem sama sebi obljubila, da bom, ko bom velika in bogata, rešila vse otroke tega sveta. Nisem pa vedela, da bom lahko to storila že kot najstnica."