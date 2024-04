Rihanna: Imela bom toliko otrok, kot si jih želi bog

Pevka je v intervjuju povedala, da si prizadeva sprejemati individualnost pri svojem delu in starševstvu. "Najlepše je to, da otroci pridejo na svet s svojo individualnostjo in iskrenostjo brez kakršne koli logike ali konformizma, zaradi česar se običajno počutiš, da se moraš vklopiti v določeno skupino," je dejala in še dodala: "To je res čudovito videti in še naprej jima želim pomagati pri usmerjanju in jima zagotoviti, da vesta, da sta lahko, kar hočeta. Popolnoma ju sprejemam, ker sta čudovita in edinstvena, rada ju imam takšna, kot sta."

Rihanna je pred časom povedala, da se je njuna povezanost s partnerjem Rockyjem poglobila, odkar sta postala starša. "Na drugačen način ga imam rada, odkar je oče. To je pomembno, vzburja me," je povedala. "Odličen je. Kakšen vodja, kako velik, potrpežljiv in ljubeč oče je in moji otroci so obsedeni z njim," je še dodala.