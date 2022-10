Rihanna in A$AP Rocky na rdeči preprogi prvič po rojstvu sina

V Los Angelesu je potekala premiera filma Black Panther: Wakanda Forever , ki sta se je udeležila tudi novopečena starša Rihanna in A$AP Rocky . Po rdeči preprogi sta se sprehodila z roko v roki in nasmejana pozirala fotografom. Zvezdniški par je svoji opravi za poseben večer uskladil v svetlo zeleni barvi.

Ameriška pevka je za nadaljevanje Črnega panterja zapela pesem Lift Me Up , ki je del filmskega glasbenega albuma. To je po šestih letih njena prva pesem, je pa svojo vrnitev na glasbene odre naznanila že prejšnji mesec, ko je napovedala nastop na Super Bowlu 2023.

Maja je portal TMZ poročal, da sta se Rihanna in A$AP Rocky razveselila dečka, čigar ime zaenkrat še ni znano. Raper je kmalu po rojstvu sina za revijo Dazes spregovoril o očetovstvu. "Svoje otroke bom vedno opominjal, naj ne izgubijo domišljije. Tudi ko bodo že odrasli in ne glede na vse. V resnici zelo rad gledam risanke, kot so Telebajski, Bluejini namigi, Pujsa Pepa in Baby Shark." Dodal je, da si želi vzgajati otroke, ki bodo odprtih misli in drugih ne bodo diskriminirali. "Ne poskušam opisati svetnika, v resnici si želim le kul otroka s kul starši."