Rihanna in A$AP Rocky pred govoricami o nezvestobi pobegnila na Barbados

Zveza Rihanne in A$AP Rockyja je očitno še zmeraj trdna. Par so fotografi skupaj s pevkinim spremstvom ujeli na mednarodnem letališču Grantley Adams na Barbadosu. Zvezdnika sta se za oddih odločila po tem, ko so se v javnosti pojavile govorice o raperjevi nezvestobi. Nosečo pevko naj bi prevaral z modno oblikovalko Amino Muaddi , ki je vse skupaj že zanikala.

"Od nekdaj verjamem, da neutemeljena laž, ki se širi po družbenih omrežjih, ne zahteva nobenega odziva in pojasnjevanj, še posebej pa ne takšna, ki je tako zlohotna," je dejala v izjavi za javnost in dodala, da je sklepala, da teh lažnih govoric nihče ne bo jemal resno.

"Včeraj sem sprejel neumno odločitev in tvitnil informacijo, ki sem jo prejel. Ne bom govoril o virih, obtoževal drugih za debato, ki sem jo sprožil, saj sem jaz tisti, ki sem se odločil spisati tvit, pritisniti objavi in to spraviti v svet ob svojem imenu. Rad bi se tudi uradno za svoja dejanja in nepremišljene objave opravičil vsem vpletenim stranem," je zapisal. Dodal je še, da ne išče izgovorov in da bo v prihodnje skušal oprati svoje ime.