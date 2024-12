Rihanna in ASAP Rocky navdušila na podelitvi britanskih modnih nagrad

V Londonu so podelili britanske modne nagrade, rdeča preproga pred gala dogodkom pa je navdušila z zvezdniško zasedbo, ki je tokrat še posebej pozorno izbirala svoje modne oprave. Med tistimi, ki so domov odnesli priznanja za modne dosežke, sta bila tudi modna oblikovalca Tom Ford in Jonathan Anderson ter raper ASAP Rocky, ki ga je spremljala partnerka Rihanna.