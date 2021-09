Rihanna in njen oče dosegla zunajsodno poravnavo

Pevka, katere pravo ime je Robyn Rihanna Fenty, je v tožbi trdila, da je njen oče v njenem imenu, a brez njene privolitve potrdil nastope in celo turnejo v vrednosti 12,5 milijona evrov. Pevka iz Barbadosa je izpostavila, da so njegova dejanja škodovala njenemu imenu in nadaljnjemu dogovarjanju s promotorji in organizatorji koncertov.

Obtožila ga je tudi lažnega oglaševanja, vdora v zasebnost in zlorabe njenega imena za promocijo svojega podjetja. Oče naj bi si skušal tudi prilastiti ime 'Fenty', ki ga zvezdnica že uporablja – pod istim imenom naj bi skušal odpreti verigo hotelov.