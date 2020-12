Rihanna: iz prijateljstva se je rodila ljubezen

Rihanna je v zvezi z dolgoletnim prijateljem, raperjem A$AP Rockyjem, poroča portal People. Zaljubljenca so minuli vikend opazili na večerji s prijatelji v restavraciji Beatrice Inn v New Yorku. Govorice, da sta par, so potrdili viri za omenjeni portal. Videvala naj bi se že nekaj časa.

Govorice o njuni zvezi so se začele širiti kmalu po njenem januarskem razhodu z milijarderjem Hassanom Jameelom, s katerim sta bila skupaj tri leta. 32-letni A$AP Rocky je bil pred tem v zvezi z brazilsko manekenko Daiane Sobre, še pred tem pa v razmerju s Kendall Jenner, s katero sta se razšla leta 2017.