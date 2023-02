Rihanna na letošnjem Super Bowlu obljublja bogat glasbeni program

Rihanna se vrača. Glasbenica, ki bo konec tedna zabavala na milijone gledalcev priljubljenega Super Bowla, obljublja, da bo njeno vrnitev na odre zaznamoval bogat glasbeni program, s katerim bo po najboljših močeh počastila svoje karierne dosežke. Oboževalci že nestrpno pričakujejo, kaj bo sveže pečena mamica pripravila za 13-minutni nastop.

Rihanna je pred nedeljskim nastopom na Super Bowlu na medijski konferenci spregovorila o težko pričakovani vrnitvi na oder. Glasbenica obljublja 13-minutni nastop, ki bo bogato opremljen z vsem, kar pravi Super Bowl nastop potrebuje. Zvezdnica je nastopu posvetila toliko časa, da sta ji njen prihajajoči rojstni dan in valentinovo skoraj ušla iz glave.

icon-expand Rihanna pripravlja bogat glasbeni program na letošnjem Super Bowlu. FOTO: AP

In kaj je bil za pevko, ki je za nekaj let glasbeno kariero odložila na stranski tir, največji izziv? "Izbira pesmi. To je bil najtežji del. Kako najbolje izkoristiti 13 minut in hkrati proslaviti moje pesmi na najboljši možen način," je priznala Rihanna. Na medijskem dogodku pred nedeljsko tekmo med ekipama Philadelphia Eagles in Kansas City Chiefs je glasbena superzvezdnica in novopečena mamica dejala, da je njen nastop, ki je hkrati njen prvi nastop v živo po sedmih letih, prišel v pravem trenutku. Priznala je, da sprva sicer ni bila prepričana, če je za izziv tri mesece po porodu sploh pripravljena, nato pa pojasnila, da ji je prav materinski čut dal vedeti, da je tega sposobna. "Ko postaneš mama, se nekaj preprosto zgodi in počutiš se, kot da lahko osvojiš svet, da lahko narediš kar koli," je dejala in dodala: "Super Bowl je eden največjih odrov na svetu. Ne glede na to, kako strašno je to, je v izzivu hkrati nekaj navdušujočega."

Devetkratna grammyjeva nagrajenka se lahko pohvali s kar 14 pesmimi, ki so na Billboardovi lestvici največjih hitov dosegle prvo mesto. Med njimi so hiti We Found Love, Work, Umbrella in Disturbia. O podrobnostih nastopa Rihanna ostaja skrivnostna, poudarila pa je, da je poskrbela za vsak del nastopa, saj da bo na koncu prav ona nosila odgovornost za končni izdelek. Z nastopom na Super Bowlu se bo pridružila glasbenikom, kot so Beyoncé, Madonna, Coldplay, Katy Perry, U2, Lady Gaga, Michael Jackson, Jennifer Lopez, Shakira, The Weeknd ter hiphop legendam Dr. Dreju, Snoop Doggu, Eminemu, Mary J. Blige and Kendricku Lamarju, ki so navdušili na lanskem prazniku ameriškega nogometa.