Rihanna na Super Bowlu razkrila nosečnost

Rihanna je nastop na Super Bowlu, kjer je razkrila, da je noseča, začela s pesmijo B*** Better Have My Money, nadaljevala pa s številnimi drugimi uspešnicami, kot so Diamonds, Run This This Town, Only Girl, We Found Love in Umbrella. Celoten nastop je izvedla sama brez glasbenih gostov, so jo pa zato spremljali številni plesalci, oblečeni v belo, medtem ko je zvezdnica izbrala rdečo opravo, ki jo je nosila vse do konca. Odlomek njenega nastopa si lahko ogledate v spodnjem video posnetku.