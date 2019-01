Rihanna na večerji s savdskoarabskim milijarderjem

30-letna glasbenica, igralka in podjetnica Rihanna ima za seboj že nekaj propadlih razmerij, leta 2017 pa se je začelo šušljati, da se je začela videvati s savdskoarabskim multimilijarderjem Hassanom Jameelom. Govorice so zanetile fotografije, ki so jih posneli paparaci – slednji so ju zalotili skupaj v razkošni vili v Španiji, kjer sta se poljubljala. Glasbenica se na vprašanja o novem razmerju ni odzvala, zato se je o njeni novi romanci nekaj časa zgolj ugibalo.

Nekaj mesecev kasneje naj bi po predstavitvi svoje lepotne kolekcije Fenty Beauty v Savdski Arabiji spoznala Jameelovo družino, kar je dalo slutiti, da je njuno razmerje precej resno. Viri blizu paru so takrat za tuje medije povedali, da naj bi bila Rihanna končno ponovno srečno zaljubljena: ''Gre za tisto pravo ljubezen. Veliko časa preživljata skupaj, predvsem sama in stran od javnosti. Uživata v skupnem druženju.''

Jameel, ki je bil v preteklosti v razmerju s supermanekenko Naomi Campbell, bo po nepotrjenih govoricah postal dedič družinskega premoženja v višini 1,7 milijarde evrov. Savdskoarabski poslovnež je trenutno solastnik družinskega podjetja Abdul Latif Jameel Domestic, obenem pa je tudi glavni zastopnik Toyote v Savdski Arabiji. Točna ocena njegovega premoženja še ni znana, je pa zato njegova družina na 12. mestu Forbesove lestvice najpremožnejših Arabcev.

Uspešna Rihanna in Hassan sta bila julija 2018 na počitnicah v Mehiki, kjer so ju ponovno fotografirali paparaci – tokrat sredi očitno razgretega prepira, zaradi katerega je prišlo do namigovanj, da je v razmerju nekoliko 'zaškripalo', kasneje pa se je ugibalo, ali sta še vedno skupaj.