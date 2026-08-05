Rihanna navdušila v rodnem Barbadosu: festivalska oprava, perje in dragulji

Zvezdnica Rihanna se je po dveh letih znova udeležila enega najbolj priljubljenih dogodkov v svoji domovini Barbadosu – festivala Crop Over. Pojavila se je v razkošnem kostumu, okrašenem z dragulji in perjem, ki ga je podpisala njena dolgoletna sodelavka Lauren Austin.
Kostum je sestavljal bleščeč zgornji del z dragulji, barvnimi okraski in resicami, celoten videz pa je dopolnilo veliko pokrivalo iz perja ter izrazit nakit. Po družbenih omrežjih so kmalu začeli krožiti videoposnetki in fotografije pevke, ki prikazujejo njeno razkošno izdajo, pripravljeno posebej za to praznovanje.
Rihanna se je dogodka udeležila skupaj z bratom Rorreyjem Fentyjem in njegovo skupino Aura, s katero je plesala in se družila z obiskovalci parade.
Festival Crop Over ima za Barbados poseben pomen. Gre za eno največjih otoških praznovanj, ki izvira iz tradicije ob koncu sezone žetve sladkornega trsa, danes pa je postal večtedenski festival glasbe, plesa, kulture in spektakularnih kostumov.
Festival Crop Over je eden najstarejših in najpomembnejših kulturnih dogodkov na Barbadosu, katerega korenine segajo v 18. stoletje, v čas kolonialne nadvlade. Prvotno je praznovanje označevalo konec žetve sladkornega trsa, ki je bila takrat glavna gospodarska panoga otoka. Delavci na plantažah so ob koncu sezone pripravili praznovanje, s katerim so proslavili uspešno spravilo pridelka. Danes se je ta tradicija razvila v večtedenski festival, ki združuje lokalno glasbo, kot sta calypso in soca, ter umetniško izražanje.
Grand Kadooment je vrhunec festivala Crop Over in predstavlja veliko karnevalsko parado, ki se odvija na ulicah Barbadosa. Ime 'Kadooment' izvira iz starega izraza za veliko praznovanje ali zabavo. Med parado se tisoče udeležencev, oblečenih v domiselne in razkošne kostume, okrašene s perjem in dragulji, pomika po ulicah ob ritmih glasbe. Ta dogodek ni le zabava, temveč pomemben izraz narodne identitete, kjer se skozi ples in vizualno umetnost slavi svoboda, ustvarjalnost in dediščina otoka.
Rihanna, s polnim imenom Robyn Rihanna Fenty, ni le svetovno znana glasbenica, ampak ima na Barbadosu status nacionalne junakinje. Leta 2021 je bila ob razglasitvi Barbadosa za republiko uradno imenovana za narodno junakinjo Barbadosa. Njen vpliv presega glasbeno industrijo, saj je aktivno vključena v razvoj otoka, od filantropskih projektov v izobraževanju in zdravstvu do promocije barbadoške kulture na svetovnem odru, kar jo postavlja v središče sodobne identitete te karibske države.
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