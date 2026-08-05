Rihanna navdušila v rodnem Barbadosu: festivalska oprava, perje in dragulji

Zvezdnica Rihanna se je po dveh letih znova udeležila enega najbolj priljubljenih dogodkov v svoji domovini Barbadosu – festivala Crop Over. Pojavila se je v razkošnem kostumu, okrašenem z dragulji in perjem, ki ga je podpisala njena dolgoletna sodelavka Lauren Austin.

Kostum je sestavljal bleščeč zgornji del z dragulji, barvnimi okraski in resicami, celoten videz pa je dopolnilo veliko pokrivalo iz perja ter izrazit nakit. Po družbenih omrežjih so kmalu začeli krožiti videoposnetki in fotografije pevke, ki prikazujejo njeno razkošno izdajo, pripravljeno posebej za to praznovanje.