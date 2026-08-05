Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Rihanna navdušila v rodnem Barbadosu: festivalska oprava, perje in dragulji

Barbados, 05. 08. 2026 11.10 pred 14 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A. J.
Rihanna

Rihanna je znova dokazala, zakaj velja za eno največjih modnih ikon. Pevka se je vrnila na domači Barbados, kjer je na tradicionalnem karnevalu Crop Over blestela v spektakularnem kostumu, prekritem z dragulji, bleščicami in perjem. Njen drzni videz je v trenutku postal ena največjih atrakcij praznovanja in kaj hitro zakrožil tudi na družbenih omrežjih.

Zvezdnica Rihanna se je po dveh letih znova udeležila enega najbolj priljubljenih dogodkov v svoji domovini Barbadosu – festivala Crop Over. Pojavila se je v razkošnem kostumu, okrašenem z dragulji in perjem, ki ga je podpisala njena dolgoletna sodelavka Lauren Austin.

Kostum je sestavljal bleščeč zgornji del z dragulji, barvnimi okraski in resicami, celoten videz pa je dopolnilo veliko pokrivalo iz perja ter izrazit nakit. Po družbenih omrežjih so kmalu začeli krožiti videoposnetki in fotografije pevke, ki prikazujejo njeno razkošno izdajo, pripravljeno posebej za to praznovanje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Rihanna se je dogodka udeležila skupaj z bratom Rorreyjem Fentyjem in njegovo skupino Aura, s katero je plesala in se družila z obiskovalci parade. 

Festival Crop Over ima za Barbados poseben pomen. Gre za eno največjih otoških praznovanj, ki izvira iz tradicije ob koncu sezone žetve sladkornega trsa, danes pa je postal večtedenski festival glasbe, plesa, kulture in spektakularnih kostumov.

Razlagalnik

Festival Crop Over je eden najstarejših in najpomembnejših kulturnih dogodkov na Barbadosu, katerega korenine segajo v 18. stoletje, v čas kolonialne nadvlade. Prvotno je praznovanje označevalo konec žetve sladkornega trsa, ki je bila takrat glavna gospodarska panoga otoka. Delavci na plantažah so ob koncu sezone pripravili praznovanje, s katerim so proslavili uspešno spravilo pridelka. Danes se je ta tradicija razvila v večtedenski festival, ki združuje lokalno glasbo, kot sta calypso in soca, ter umetniško izražanje.

Grand Kadooment je vrhunec festivala Crop Over in predstavlja veliko karnevalsko parado, ki se odvija na ulicah Barbadosa. Ime 'Kadooment' izvira iz starega izraza za veliko praznovanje ali zabavo. Med parado se tisoče udeležencev, oblečenih v domiselne in razkošne kostume, okrašene s perjem in dragulji, pomika po ulicah ob ritmih glasbe. Ta dogodek ni le zabava, temveč pomemben izraz narodne identitete, kjer se skozi ples in vizualno umetnost slavi svoboda, ustvarjalnost in dediščina otoka.

Rihanna, s polnim imenom Robyn Rihanna Fenty, ni le svetovno znana glasbenica, ampak ima na Barbadosu status nacionalne junakinje. Leta 2021 je bila ob razglasitvi Barbadosa za republiko uradno imenovana za narodno junakinjo Barbadosa. Njen vpliv presega glasbeno industrijo, saj je aktivno vključena v razvoj otoka, od filantropskih projektov v izobraževanju in zdravstvu do promocije barbadoške kulture na svetovnem odru, kar jo postavlja v središče sodobne identitete te karibske države.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
rihanna barbados festival perje oprava

Diddyjev izhod na prostost prestavljen: V zaporu se je zapletel v pretep

24ur.com Rihanna navdušila z ekstravagantnim in razgaljenim kostumom
Moskisvet.com Zapeljiva in neustavljiva Adriana pritegnila vse poglede
24ur.com Ponovno rojstvo glamuroznega karnevala v Riu de Janeiru
24ur.com Linda Evangelista prvič po ponesrečenem lepotnem posegu v modni kampanji
Zadovoljna.si Vsi govorijo o obleki Belle Hadid, to je razlog, zakaj
Moskisvet.com Kaj se dogaja z oprsjem slavne manekenke?
Moskisvet.com Vroča Brazilka navdušila: z zastavo v roki razvnela oboževalce
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kam z otroki v tej vročini? Na štirih ljubljanskih kopališčih vas čaka brezplačen vstop
Pretresljiva zgodba mamice: zaradi otroka je odložila zdravljenje raka
Pretresljiva zgodba mamice: zaradi otroka je odložila zdravljenje raka
Poletni nosečniški stil: navdih za vroče dni
Poletni nosečniški stil: navdih za vroče dni
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
zadovoljna
Portal
Tako je videti 32-letna lepotica v zadnjih trenutkih pred velikim dnem
Hči slavnih staršev ukradla vso pozornost, lepoto je podedovala po mami
Hči slavnih staršev ukradla vso pozornost, lepoto je podedovala po mami
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Vraščene dlake v bikini predelu: zakaj nastanejo in kako jih preprečiti
Vraščene dlake v bikini predelu: zakaj nastanejo in kako jih preprečiti
vizita
Portal
Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan plavate 20 minut? Učinki, ki jih morda ne pričakujete
Največje prehranske napake, ki pospešujejo izgubo kostne mase
Največje prehranske napake, ki pospešujejo izgubo kostne mase
Sončne opekline niso le začasna nevšečnost: posledice lahko čutite še leta
Sončne opekline niso le začasna nevšečnost: posledice lahko čutite še leta
Zakaj se po travmatičnih izkušnjah ne počutimo več isti človek
Zakaj se po travmatičnih izkušnjah ne počutimo več isti človek
cekin
Portal
Kovanec za 5 evrov prodajajo za več kot 60 evrov: navijači in zbiratelji ga že iščejo
Novi trend zaradi dragih najemnin
Novi trend zaradi dragih najemnin
Novi luksuz leta 2026: ne bazen, ne vila, ampak nekaj povsem drugega
Novi luksuz leta 2026: ne bazen, ne vila, ampak nekaj povsem drugega
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
moskisvet
Portal
'Rekli so mi, da sem debela': Georgina se je zaupala Ronaldu, njegov odgovor je navdušil
'Bra doping' pretresa kolesarstvo: lahko dodatek v nedrčku prinese zmago?
'Bra doping' pretresa kolesarstvo: lahko dodatek v nedrčku prinese zmago?
Slovenska pevka si je zategnila vozel na kopalkah in dvignila temperaturo
Slovenska pevka si je zategnila vozel na kopalkah in dvignila temperaturo
Spletna ljubezen ga je stala 18 tisočakov
Spletna ljubezen ga je stala 18 tisočakov
dominvrt
Portal
Teh stvari nikoli ne postavljajte ob štedilnik, če želite varnejšo kuhinjo
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Zakaj vaš likalnik pušča madeže in kako ga pravilno očistiti
Zakaj vaš likalnik pušča madeže in kako ga pravilno očistiti
Vročina v stanovanju? Poceni rešitve, ki vam bodo poleti olajšale življenje
Vročina v stanovanju? Poceni rešitve, ki vam bodo poleti olajšale življenje
okusno
Portal
Pozabite drobtine: to je ključna sestavina za bolj mehke in sočne mesne polpete
Poletna dobrota, ki zlahka zasenči navadne palačinke
Poletna dobrota, ki zlahka zasenči navadne palačinke
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
voyo
Portal
Kung fu panda
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Moj prijatelj pingvin
Moj prijatelj pingvin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881