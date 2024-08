Rihanna navdušila z ekstravagantnim in razgaljenim kostumom.

36-letna glasbena in modna zvezdnica Rihanna se te dni mudi na domačih tleh, na otoku Barbados, kjer se je med drugim že tradicionalno udeležila tamkajšnjega znanega festivala Crop Over Festival. Na ulice je stopila v ekstravagantnem in razgaljenim kostumom, polnim perja in bleščic, s katerim je le malo prostora pustila domišljiji. Z opravo je navdušila, fotografije zvezdnice na festivalu pa so kmalu obkrožile splet.

"Kot navadno, si tudi tokrat videti izjemno," so se strinjali uporabniki na spletu, ki so glasbenico označili za boginjo. Da je zares ukradla veliko pozornosti pa priča tudi fotografija, na kateri ob zvezdnici pozirajo oboroženi vojaki. Po pisanju tujih medijev je barbadoški karneval nastal na plantažah sladkornega trsa v času suženjstva in je zaznamoval konec žetve. Dogodek je najbolj priljubljen in barvit festival v državi in ga je mogoče izslediti stoletja nazaj, ko je bil Barbados največji proizvajalec sladkornega trsa na svetu. Festival praznuje konec ene sezone sladkornega trsa in vrhunec druge.

Rihanna je redna udeleženka festivala. Tam je plesala in uživala že leta 2015, ko je na spletu delila posnetek plesa v razgaljenem kostumu. Leta 2017 je na spletu delila fotografije oprave, ki jo je dopolnila z zeleno pričesko, utrinke s festivala pa je delila tudi leta 2019, ko je navdušila v kratki rožnati obleki, na kateri tudi takrat ni manjkalo perja.