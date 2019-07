Rihanna: Novega albuma zaenkrat še ne bo

Pod objavo so se zvrstili različni komentarji, večino sledilcev pa je Rihannina objava nasmejala. "Ne morem verjeti, da obožujem lažnivca," je komentiral eden od sledilcev, pevka pa se je odzvala s tremi smejočimi emotikoni. Spet drugi je napisal: "To je višek. Ne sledim ji več."Oboževalci so presenečeni, kako glasbenica ni izdala nove pesmi že tri leta: "Kako dolgo bo zdržala? Minila so že tri leta ..."

Za revijo Interview je povedala, da zaradi natrpanega urnika ne najde časa in energije za ustvarjanje nove glasbe. Spremenila je svoj tempo življenja in za dobro glasbo je potrebno veliko več časa, kot ga ima trenutno na voljo. "Moja rutina je bila, da sem hodila samo v studio. Neprestano sem bila tam in v treh mesecih je nastal nov album. Sedaj pa sem v vrtiljaku. En dan se posvetim modi, drugi dan spodnjemu perilu, tretji dan kozmetiki in šele nato pride na vrsto glasba," je povedala glasbenica in dodala:"To je tako, kot če imaš kup otrok, za katere moraš poskrbeti."

Kljub temu, da bi Rihanna rada razkrila, kdaj bo prišel deveti album, tudi sama še vedno ne ve, kdaj se bo to zgodilo. Glasbenega ustvarjanja pa se še vedno zelo veseli.