Rihanna o materinstvu: Sem bolj potrpežljiva in imam boljšo zadnjico

34-letna pevka Rihanna je letos maja rodila sinčka. Ne zvezdnica ne njen partner raper A$AP Rocky imena dečka vse do danes nista razkrila javnosti. Je pa ponosna mamica nedavno razkrila, kakšni so njeni občutki po rojstvu sina. "Materinstvo je zame noro, neverjetno, divje in nenavadno," je med pogovorom z igralko Denise Van Outen povedala in dodala, da je zelo rada mama.

Porod in nosečnost sta nanjo vplivala tako karakterno kot vizualno. "Po rojstvu sina sem postala veliko bolj potrpežljiva, zelo všeč pa mi je tudi moja nova zadnjica, ki sem jo pridobila med nosečnostjo," je priznala pevka, ki svojega sinčka obožuje. "Ne znam opisati ljubezni, ki jo čutim do njega. To je najboljši občutek. Obožujem to," je povedala in dodala, da je njen sin zagotovo najsrečnejši dojenček, saj se zelo veliko smeje. "Ko se ti nasmehne, so vse slabe stvari pozabljene," je bila raznežena zvezdnica.