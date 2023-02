Rihanna o nastopu na Super Bowlu: Pomembno je, da ga vidi moj sin

V nadaljevanju je dejala, da mora kot mama sprejemati pametne odločitve. "Ko se odločaš, čemu boš rekel ja, mora biti to vredno." Dodala je, da je bila njena odločitev, da poje med polčasom Super Bowla, pravilna in zagotovo vredna njenega časa. Povedala je še, da ji je materinstvo dalo dodatno samozavest pri velikih nastopih, kot je Super Bowl. "Ko postaneš mama, se zgodi nekaj, kar ti da občutek, da lahko narediš kar koli in Super Bowl je eden izmed največjih odrov na svetu. Ne glede na to, kako strašno je, je nekaj razburljivega v tem izzivu in pomembno je, da to naredim letos. Pomembno je za reprezentacijo. Pomembno je, da ga vidi moj sin."