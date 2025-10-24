Svetli način
Tuja scena

Rihanna ob 33 milijonov zaradi neuspelega modnega projekta

London, 24. 10. 2025 18.44 | Posodobljeno pred 29 minutami

Rihanna je zaradi neuspešnega modnega projekta z luksuzno blagovno znamko Louis Vuitton izgubila približno 33 milijonov evrov, kažejo finančna poročila njenega britanskega podjetja Denim UK Holdings, poroča Daily Mail. Pevka je v sodelovanju z modno hišo predstavila svojo linijo oblačil, a je bilo sodelovanje zaradi pandemije tri leta pozneje prekinjeno.

Rihanna se je pred leti umaknila iz glasbene industrije in se preusmerila v modo. 37-letna zvezdnica je ustanovila svojo modno znamko, ki pa ji je z neuspelim projektom povzročila približno 33 milijonov evrov izgube. Za to je kriv projekt s francosko modno hišo Louis Vuitton, v sodelovanju s katerim je leta 2019 predstavila svojo modno linijo oblačil Fenty, a je bil leta 2021 prekinjen, predvsem zaradi posledic pandemije.

Rihanna je zaradi neuspešnega modnega projekta izgubila približno 33 milijonov evrov.
Rihanna je zaradi neuspešnega modnega projekta izgubila približno 33 milijonov evrov. FOTO: Profimedia

Zaradi strogih potovalnih omejitev Rihanna, ki je bila aktivno vključena v oblikovanje, ni mogla obiskati pariškega ateljeja ali italijanskih tovarn, kjer so oblačila izdelovali. V sodelovanje je vložila približno 30 milijonov evrov, podoben znesek pa je vložila tudi družba LVMH, matična družba Louis Vuittona, s čimer je Rihanna postala delničarka s 49,99-odstotnim deležem. Kljub velikim pričakovanjem se projekt ni uveljavil.

Pandemija in visoke cene

Glavni razlog se skriva v izjemno visokih cenah posameznih kosov oblačil: na primer, podložena jeans jakna je stala okoli 930 evrov. Za razliko od njenih cenovno dostopnejših in izjemno uspešnih linij Fenty Beauty in Savage X Fenty, luksuzni liniji oblačil ni uspelo pritegniti širšega občinstva.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Leta 2021 sta se Rihanna in podjetje LVMH skupaj odločila, da sodelovanje prekineta in ukineta skupaj ustanovljeno modno znamko. "LVMH in Rihanna potrjujeta svojo ambicijo, da se osredotočita na rast in dolgoročni razvoj znamke Fenty, s poudarkom na kozmetiki, negi kože in spodnjem perilu," sta takrat zapisala v skupni izjavi.

KOMENTARJI (2)

Jejzus
24. 10. 2025 19.13
Želite pomagati ubogi Rihanni? Pošljite Rihanna 500 oziroma Rihanna 1000 na 1919 (donirate 500€ ali 1000€ ).
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
24. 10. 2025 19.02
+1
A to so bila oblačila za debeluške???
ODGOVORI
1 0
