Rihanna ob 33 milijonov zaradi neuspelega modnega projekta

Rihanna se je pred leti umaknila iz glasbene industrije in se preusmerila v modo. 37-letna zvezdnica je ustanovila svojo modno znamko, ki pa ji je z neuspelim projektom povzročila približno 33 milijonov evrov izgube. Za to je kriv projekt s francosko modno hišo Louis Vuitton, v sodelovanju s katerim je leta 2019 predstavila svojo modno linijo oblačil Fenty, a je bil leta 2021 prekinjen, predvsem zaradi posledic pandemije.
Zaradi strogih potovalnih omejitev Rihanna, ki je bila aktivno vključena v oblikovanje, ni mogla obiskati pariškega ateljeja ali italijanskih tovarn, kjer so oblačila izdelovali. V sodelovanje je vložila približno 30 milijonov evrov, podoben znesek pa je vložila tudi družba LVMH, matična družba Louis Vuittona, s čimer je Rihanna postala delničarka s 49,99-odstotnim deležem. Kljub velikim pričakovanjem se projekt ni uveljavil.
Pandemija in visoke cene
Glavni razlog se skriva v izjemno visokih cenah posameznih kosov oblačil: na primer, podložena jeans jakna je stala okoli 930 evrov. Za razliko od njenih cenovno dostopnejših in izjemno uspešnih linij Fenty Beauty in Savage X Fenty, luksuzni liniji oblačil ni uspelo pritegniti širšega občinstva.
Leta 2021 sta se Rihanna in podjetje LVMH skupaj odločila, da sodelovanje prekineta in ukineta skupaj ustanovljeno modno znamko. "LVMH in Rihanna potrjujeta svojo ambicijo, da se osredotočita na rast in dolgoročni razvoj znamke Fenty, s poudarkom na kozmetiki, negi kože in spodnjem perilu," sta takrat zapisala v skupni izjavi.
