Rihanna ob 33 milijonov zaradi neuspelega modnega projekta

Rihanna se je pred leti umaknila iz glasbene industrije in se preusmerila v modo. 37-letna zvezdnica je ustanovila svojo modno znamko, ki pa ji je z neuspelim projektom povzročila približno 33 milijonov evrov izgube. Za to je kriv projekt s francosko modno hišo Louis Vuitton, v sodelovanju s katerim je leta 2019 predstavila svojo modno linijo oblačil Fenty, a je bil leta 2021 prekinjen, predvsem zaradi posledic pandemije.

Rihanna je zaradi neuspešnega modnega projekta izgubila približno 33 milijonov evrov.

Zaradi strogih potovalnih omejitev Rihanna, ki je bila aktivno vključena v oblikovanje, ni mogla obiskati pariškega ateljeja ali italijanskih tovarn, kjer so oblačila izdelovali. V sodelovanje je vložila približno 30 milijonov evrov, podoben znesek pa je vložila tudi družba LVMH, matična družba Louis Vuittona, s čimer je Rihanna postala delničarka s 49,99-odstotnim deležem. Kljub velikim pričakovanjem se projekt ni uveljavil.

Pandemija in visoke cene

Glavni razlog se skriva v izjemno visokih cenah posameznih kosov oblačil: na primer, podložena jeans jakna je stala okoli 930 evrov. Za razliko od njenih cenovno dostopnejših in izjemno uspešnih linij Fenty Beauty in Savage X Fenty, luksuzni liniji oblačil ni uspelo pritegniti širšega občinstva.

