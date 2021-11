Rihanna ob osamosvojitvi Barbadosa imenovana za državno herojko

Kraljici Elizabeti II se je s pričetkom tedna okrnil seznam držav, ki jim poveljuje. Barbados, majhna otoška država v Karibih, je namreč še uradno razglasila svojo samostojnost in prekinila tako politične kot tudi ceremonialne vezi z angleško monarhijo. Otoška država je sicer samostojnost prvič razglasila že leta 1966, a je do sedaj vlogo voditeljice države vseeno še vedno opravljala 95-letna monarhinja. Dokončno osamosvojitev domovine si bo za vedno najbrž zapomnila tudi pevka Rihanna , rojena Robyn Rihanna Fenty, ki je isti dan prejela naziv državne herojke.

Pevka, ki je otroštvo in najstniška leta preživela na otoku, je tako postala šele druga ženska, ki se lahko pohvali s tovrstno nagrado s strani republike Barbados in skupno enajsta oseba, ki lahko zapiše naziv 'Right Honorable' pred svoje ime. "V imenu hvaležnega in ponosnega naroda vam predstavljamo državno herojinjo Barbadosa, ambasadorko Robyn Rihanno Fenty. Še naprej sij kot diamant in svoji državi prinašaj časti skozi svoje delo," je na posebni slovesnosti ob pomembnem mejniku za državo dejala predsednica vlade Mia Mottley in na oder povabila pevko.