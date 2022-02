Rihanna objavila nosečniške fotografije

Rihanna je oboževalcem dala vpogled v svojo prvo nosečnost. Na Instagramu, kjer ima 120 milijonov sledilcev, je objavila štiri nosečniške fotografije, na katerih lahko vidimo njen okrogli trebušček. Za prvo fotografijo je zbrala povsem novo fotografijo, na kateri pozira z dvignjeno majico in pogleduje v svoj nosečniški trebušček.

V objavo je združila tudi že videne fotografije, na katerih pozira v objemu svojega srčnega izbranca A$AP Rockyja. Na njeno objavo so se odzvali številni njeni oboževalci, ki so hiteli komentirati in ji čestitati za naraščaj. Med drugim so zapisali, da ji nosečnost zelo pristaja in da je videti čudovita. Nekdo je pa je od vzhičenja zapisal: "Mama Ri! Tako smo srečni zate, kraljica."