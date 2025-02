Rihanna oboževalce podražila z novim albumom: Bo nekaj nepričakovanega

"Vem, da ne bo nekaj, kar bi pričakovali. Ne bo komercialno ali radijsko prebaljiv album, ampak tak, kot si ga moja umetnost trenutno zasluži," je potrdila pevka uspešnic Umbrella, We found love in Diamonds. V kateri glasbeni žanr bo nova stvaritev spadala, ni znano. Med govoricami je bila med drugim ideja, da bi lahko bil obarvan v raggae stilu. "To ni res. Album bo daleč od napovedi," je dejala. Na nestrpnost oboževalcev je pevka še poudarila: "Ne morem se sprijazniti z nečim povprečnim. Po osmih letih čakanja lahko še malo počakate."

Pevka se je v zadnjih letih poslovno usmerila bolj k svojim blagovnim znamkam za ličila in nego kože. Prav moda ji je po njenih besedah pomagala do ponovnega "osebnega odkritja". V času odsotnosti od glasbe sta se glasbenici skupaj z zaperjem A$AP Rockyjem rodila dva sinova. Ob tem je leta 2023 navdušila s svojim nastopom med slovitim polčasom finala ameriškega nogometa Super Bowl.