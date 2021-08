Rihanna postala milijarderka

33-letna uspešna pevka se na novico, da je postala milijarderka, še ni javno odzvala. Na lanski modni reviji Savage x Fenty je Rihanna razložila, kako sta vključenost pri oblikovanju in ustvarjanje svoje blagovne znamke prišla povsem naravno.

"Ko si nekaj vizualiziram, si predstavljam, da so vsi, ki jih poznam in jih imam rada, del tega. Želim delati, ustvarjati stvari, ki jih lahko vidim pri ljudeh, ki jih poznam in ki so različnih postav, velikosti, ras, vere," je dejala uspešna Rihanna.

S tem mejnikom se pevka postavlja ob bok zvezdnici resničnostnih šovov in podjetnici Kylie Jenner, ki je leta 2019 po zaslugi svojih šmink postala najmlajša milijarderka. Istega leta je Jennerjeva predstavila tudi svojo linijo za nego kože, ta teden pa je predstavila še linijo veganskih izdelkov.

Čeprav je Rihannina denarnica (pre)polna, pa je že na začetku leta napovedala, da se bo vrnila k svoji največji strasti – glasbi, saj pripravlja nove pesmi.