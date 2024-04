Rihanna pravi, da je s pomočjo mode po rojstvu otrok ponovo odkrila sebe

Rihanna je v nedavnem intervjuju za BBC spregovorila o tem, kako so ji modna oblačila pomagala pri ponovnem odkrivanju sebe, saj je po dveh porodih najraje nosila trenirke in spalne srajce. Zvezdnica, ki je pred letom rodila drugega sina, je priznala, da je modna postala postranska stvar v njenem življenju, na predstavitvi svoje nove kolekcije, ki jo je pripravila v sodelovanju s Pumo, pa je modna ikona dejala, da se urejena ženska drugače počuti.

"Ko sem bila prvič noseča, sem lahko vse do konca nosila pete, pri drugi nosečnosti pa sem že imela enega otroka, trebuh in bila je zima, zato se nisem odločala za pete in sem postala bolj kreativna s kombiniranjem udobnih videzov," je dejala in priznala:"Nato pa mi je postalo že preveč udobno. Dobila sem drugega otroka in večino časa preživela v haljah, spalni srajci in trenirkah. Zdaj sem se vrnila in se zabavam s svojimi oblačili."

Zvezdnica se je predstavitvenega dogodka v Londonu udeležila le nekaj dni po tem, ko so jo s partnerjem opazili na festivalu Coachella v Kaliforniji. Kot je dejala, je bila vrnitev pod soje žarometov in razmišljanje o modi nekaj, s čimer je ponovno našla sebe in se ponovno podala v odkrivanje svoje omare z oblačili, pri čemer lahko izraža kreativnost.