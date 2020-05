Rihanna praznuje petnajst let prve pesmi Pon de replay

Pisalo se je leto 2005, ko je glasbene lestvice preplavil hit udarnega ritma, takrat še najstnice barbadoških korenin. Rihanna je v teh dneh obeležila natanko petnajst let od izdaje prve pesmi, s katero se je prebila na svetovno glasbeno sceno. ''15 let Rihanne! Hvala za vašo ljubezen,'' je zapisala na Instagramu in dodala, da se zdi, kot da bi se vse skupaj dogajalo šele včeraj. Spomnila se je, kako se je tresla na hodniku glasbene založbe Def Jam , medtem, ko je čakala, da se predstavi velikemu J ay-Z-ju.

''Pon de replay je pesem, s katero se je vse začelo. Petnajst let kasneje sem tukaj, ker me je Bog pripeljal do vas in vi ste mi pomagali biti tukaj, me podpirali, tolerirali, me imeli radi in zato bomo za zmeraj ostali povezani,'' je zahvalo naslovila na oboževalce, ki ji stojijo ob strani. Pesem, v kateri se čuti vpliv glasbene zvrsti reggae, je dosegel drugo mesta na lestvici Billboard in najavil, da se od mlade pevke lahko še veliko pričakuje.