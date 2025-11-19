Svetli način
Rihanna prva temnopolta ženska z dvema milijardama vrednima podjetjema

Los Angeles, 19. 11. 2025 10.57 | Posodobljeno pred 1 uro

E.K.
Rihanna je dosegla zgodovinski podvig, postala je prva temnopolta ženska, ki je ustanovila dve blagovni znamki z vrednostjo več kot milijardo evrov – Fenty Beauty in Savage X Fenty. Njihova skupna vrednost zdaj že skoraj presega tri milijarde evrov.

Rihanna, globalna glasbena ikona in vplivna podjetnica, je postala prva temnopolta ženska v zgodovini, ki je zgradila dve ločeni blagovni znamki z vrednostjo, ki presega milijardo evrov. Znamki Fenty Beauty in Savage X Fenty pa sta skupaj dosegli že skoraj tri milijarde evrov.

Rihanna
Rihanna FOTO: Profimedia

Fenty Beauty se je leta 2017 izjemno hitro prebila v sam vrh kozmetičnih podjetij, saj so se osredotočili na širok spekter odtenkov, ki so bili do tedaj načeloma prezrti. V partnerstvu z drugim podjetjem je lansirala linijo podlag, ki je bila zasnovana za ljudi, ki so jih tradicionalne znamke dolga leta izključevale, med drugim tudi kozmetiko za temnopolte ženske. Že v prvem tednu so s prvo linijo ustvarili več sto milijonov evrov.

Podobno se je leto kasneje zgodilo z njenim drugim podjetjem, z lansiranjem blagovne znamke perila Savage X Fenty. Njen cilj je bil enak, a v drugačni industriji: ponuditi inkluzivne izdelke v široki paleti barv in velikosti. Septembra istega leta so debitirali na newyorškem tednu mode in poželi pohvale za vključevanje modelov različnih postav. Kljub nekaterim kritikam zaradi pomanjkanja razpoložljivosti še večjih velikosti je celotna prva kolekcija pošla v manj kot 30 dneh.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Rihanna milijarderka lepotna industrija modna industrija pevka
Prvi javni govor princese Catherine po boju z rakom

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watcherman
19. 11. 2025 12.03
Nje ji biti fauš.
ODGOVORI
0 0
Nikdar več
19. 11. 2025 11.45
+1
Drobiž. Mi si privoščimo 17 - 18 milijard. Pa sploh ne vemo točno zakaj.
ODGOVORI
2 1
Killing of Hind Rajab
19. 11. 2025 11.44
+0
ovce so za to...da se jih striže
ODGOVORI
2 2
progresivnidaveknastanovanja
19. 11. 2025 11.41
+1
Zanima me če je sama to hotela ali so ji njeni finančniki predlagali posel? Bi uspela če ne bi bila znana pevka?
ODGOVORI
1 0
Dragica Cegler
19. 11. 2025 11.32
+4
A ni una tenisačica pa Oprah?
ODGOVORI
4 0
but_the_ppl_are_retarded
19. 11. 2025 11.19
-1
Fenty... A to je moda za fentanilške?
ODGOVORI
2 3
