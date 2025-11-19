Rihanna prva temnopolta ženska, ki ima v lasti milijardo vredni podjetji

Rihanna , globalna glasbena ikona in vplivna podjetnica, je postala prva temnopolta ženska v zgodovini, ki je zgradila dve ločeni blagovni znamki v vrednosti, ki presega milijardo evrov. Znamki Fenty Beauty in Savage X Fenty pa sta skupaj dosegli že skoraj tri milijarde evrov.

Podjetje Fenty Beauty se je leta 2017 izjemno hitro prebilo na sam vrh kozmetičnih podjetij, saj so se osredotočili na širok spekter odtenkov, ki so bili do tedaj načeloma prezrti. V partnerstvu z drugim podjetjem je lansirala linijo tekočih podlag za obraz, ki je bila zasnovana za ljudi, ki so jih tradicionalne znamke dolga leta izključevale, med drugim tudi kozmetiko za temnopolte ženske. Že v prvem tednu so s prvo linijo ustvarili več sto milijonov evrov.

Podobno se je leto kasneje zgodilo z njenim drugim podjetjem, z lansiranjem blagovne znamke perila Savage X Fenty. Njen cilj je bil enak, a v drugačni industriji: ponuditi inkluzivne izdelke v široki paleti barv in velikosti. Septembra istega leta so debitirali na newyorškem tednu mode in poželi pohvale za vključevanje modelov različnih postav. Kljub nekaterim kritikam zaradi pomanjkanja razpoložljivosti še večjih konfekcijskih številk, je celotna prva kolekcija pošla v manj kot 30 dneh.