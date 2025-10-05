Rihanna prvič po porodu v javnosti: praznovala A$AP Rockyjev rojstni dan

Pevka Rihanna se po tretjem porodu počuti odlično. Zvezdnico so prvič po rojstvu tretjega otroka opazili v javnosti, ko sta skupaj s partnerjem A$AP Rockyjem praznovala njegov 37. rojstni dan. Zvezdnika so fotografi ujeli v Zahodnem Hollywoodu, ko sta se odpravljala v luksuzni avtomobil, oba pa sta bila dobro razpoložena in nasmejana.

Rihanno so prvič po rojstvu tretjega otroka opazili v javnosti. Zvezdnica je, oblečena v črno usnjeno jakno in s temnimi sončnimi očali, praznovala A$AP Rockyjev 37. rojstni dan. Par so opazili pred eno od restavracij, ko sta vstopala v luksuzno vozilo na območju Zahodnega Hollywooda, pevka pa je veselo pomahala proti uličnim fotografom.

Rihanna in A$AP Rocky prvič po rojstvu hčerke opažena skupaj v javnosti. FOTO: Profimedia icon-expand

Njen partner je za to priložnost oblekel plašč peščene barve in ujemajoče hlače, kot slavljenec pa je nosil tudi kravato. 37-letnik je prav tako nadel sončna očala, čeprav je par praznoval, ko se je nad mesto že spustila tema.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

Rihanna in A$AP Rocky icon-picture-layer-2 1 / 2

Glasbeni par se je pred nekaj manj kot mesecem razveselil tretjerojenke, prve deklice, ki sta jo poimenovala Rocki Irish Mayers, veselo novico pa sta javnosti sporočila z objavo na družbenem omrežju. Takrat je Rihanna objavila tudi fotografijo s hčerko. Da bosta njuna sinova dobila sestrico, je pred rojstvom že namignil ponosni oče.