Rihanna prvič po porodu v javnosti: praznovala A$AP Rockyjev rojstni dan

Los Angeles, 05. 10. 2025 15.49 | Posodobljeno pred eno minuto

Pevka Rihanna se po tretjem porodu počuti odlično. Zvezdnico so prvič po rojstvu tretjega otroka opazili v javnosti, ko sta skupaj s partnerjem A$AP Rockyjem praznovala njegov 37. rojstni dan. Zvezdnika so fotografi ujeli v Zahodnem Hollywoodu, ko sta se odpravljala v luksuzni avtomobil, oba pa sta bila dobro razpoložena in nasmejana.

Rihanno so prvič po rojstvu tretjega otroka opazili v javnosti. Zvezdnica je, oblečena v črno usnjeno jakno in s temnimi sončnimi očali, praznovala A$AP Rockyjev 37. rojstni dan. Par so opazili pred eno od restavracij, ko sta vstopala v luksuzno vozilo na območju Zahodnega Hollywooda, pevka pa je veselo pomahala proti uličnim fotografom.

Rihanna in A$AP Rocky prvič po rojstvu hčerke opažena skupaj v javnosti.
Rihanna in A$AP Rocky prvič po rojstvu hčerke opažena skupaj v javnosti. FOTO: Profimedia

Njen partner je za to priložnost oblekel plašč peščene barve in ujemajoče hlače, kot slavljenec pa je nosil tudi kravato. 37-letnik je prav tako nadel sončna očala, čeprav je par praznoval, ko se je nad mesto že spustila tema.

Glasbeni par se je pred nekaj manj kot mesecem razveselil tretjerojenke, prve deklice, ki sta jo poimenovala Rocki Irish Mayers, veselo novico pa sta javnosti sporočila z objavo na družbenem omrežju. Takrat je Rihanna objavila tudi fotografijo s hčerko. Da bosta njuna sinova dobila sestrico, je pred rojstvom že namignil ponosni oče.

Preberi še Rihanna še tretjič mama: Z A$AP Rockyjem sta dobila hčerko

Rihanno in Rockyja so začeli romantično povezovati leta 2020, čeprav sta bila takrat že dolgoletna prijatelja, ki sta se spoznala osem let prej, ko sta sodelovala pri njeni pesmi Cockiness (Love It). Kljub uspešnima karierama pa se zvezdnika v zadnjih letih posvečata predvsem družini.

