Rihanna prvič po porodu v javnosti: praznovala A$AP Rockyjev rojstni dan

Rihanno so prvič po rojstvu tretjega otroka opazili v javnosti. Zvezdnica je, oblečena v črno usnjeno jakno in s temnimi sončnimi očali, praznovala A$AP Rockyjev 37. rojstni dan. Par so opazili pred eno od restavracij, ko sta vstopala v luksuzno vozilo na območju Zahodnega Hollywooda, pevka pa je veselo pomahala proti uličnim fotografom.
Njen partner je za to priložnost oblekel plašč peščene barve in ujemajoče hlače, kot slavljenec pa je nosil tudi kravato. 37-letnik je prav tako nadel sončna očala, čeprav je par praznoval, ko se je nad mesto že spustila tema.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Glasbeni par se je pred nekaj manj kot mesecem razveselil tretjerojenke, prve deklice, ki sta jo poimenovala Rocki Irish Mayers, veselo novico pa sta javnosti sporočila z objavo na družbenem omrežju. Takrat je Rihanna objavila tudi fotografijo s hčerko. Da bosta njuna sinova dobila sestrico, je pred rojstvom že namignil ponosni oče.
Rihanno in Rockyja so začeli romantično povezovati leta 2020, čeprav sta bila takrat že dolgoletna prijatelja, ki sta se spoznala osem let prej, ko sta sodelovala pri njeni pesmi Cockiness (Love It). Kljub uspešnima karierama pa se zvezdnika v zadnjih letih posvečata predvsem družini.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.