Rihanna s prisrčnim posnetkom predstavila sina

Rihanna je na družbenem omrežju predstavila svojega sina, čigar ime zaenkrat še ni znano. Še istega dne, ko je prisrčni posnetek sedemmesečnega dojenčka preplavil Tik Tok, pa so se v medijih pojavile tudi prve fotografije mlade družine. Paparaci so namreč pevko in raperja s sinom ujeli med fotografiranjem na plaži.

Ameriška pevka Rihanna je prvo objavo družbenem omrežju TikTok namenila svojemu sedemmesečnemu sinu. Z oboževalci je namreč delila prisrčen videoposnetek, na katerem se fantek, ki med vožnjo pripet sedi v otroškem stolčku, na veliko smehlja, zeha in z rokami skuša prijeti za telefon. "Oh, skušaš dobiti mamin telefon," lahko slišimo v ozadju reči zvezdnico, ki je pod objavo, ki ima že več kot 11 milijonov ogledov, šaljivo zapisala: "Hekerski napad." Po objavi posnetka so se na spletu pojavile še fotografije celotne družine, ki je imela fotografiranje na kalifornijski obali v Malibuju. Rihanna in A$AP Rocky sta se očitno odločila še za uradno fotografiranje, saj sta v ujemajočih črnih opravah s sinom pozirala produkcijski ekipi. Dojenčka je med poziranjem pestoval oče, medtem ko jima je mama ves čas stala ob strani in sinu namenila poljub na čelo. PREBERI ŠE Rihanna o materinstvu: Sem bolj potrpežljiva in imam boljšo zadnjico Zvezdniški par, ki je skupaj dve leti, se je svojega prvega otroka razveselil maja letos. Prejšnji mesec je 34-letna pevka v intervjuju dejala, da je materinstvo zanjo "noro, neverjetno, divje in nenavadno", porod in nosečnost pa sta imela nanjo velik vpliv, vizualno in karakterno. "Po rojstvu sina sem postala veliko bolj potrpežljiva, zelo všeč pa mi je tudi moja nova zadnjica, ki sem jo pridobila med nosečnostjo."