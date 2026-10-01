Rihanna s svojo opravo spodbudila govorice, da pričakuje četrtega otroka

"Je Rihanna znova noseča?" se na družbenih omrežjih sprašujejo njeni oboževalci, potem ko se je zvezdnica pojavila na rdeči preprogi v Parizu. Pevka je tam nosila vpadljivo oranžno obleko z resicami, pod katero je oblekla črn čipkast nedrček, videz pa dopolnila s salonarji z visoko peto. Ker je njena oprava zakrivala obline, so mnogi sklepali, da Rihanna prikriva nosečniški trebušček.

Oboževalci se sprašujejo, ali je Rihanna četrtič noseča?

Govorice, da naj bi bila znova v veselem pričakovanju, so se sicer pojavile že nedavno, a jih pevka ni potrdila. Rihanna je znana po tem, da je pretekle nosečnosti javnosti sporočila na spektakularne načine. Leta 2022 je novico, da pričakuje prvega otroka, sporočila s fotografijami iz Harlema, na katerih je pozirala s partnerjem A$AP Rockyjem v odpetem roza plašču, ki je razkrival njen nosečniški trebušček.

Leto kasneje je oboževalce znova presenetila, ko je med nastopom na Super Bowlu razkrila, da pričakuje drugega otroka. Takrat je njen rdeči kombinezon postal ena najbolj komentiranih modnih kombinacij dogodka.

Tretjo nosečnost je razkrila na rdeči preprogi modnega dogodka Met Gala leta 2025, pozneje istega leta pa sta se s partnerjem razveselila prve hčerke.