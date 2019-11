Rihanna se je javno opravičila prijateljem in svojcem

Barbadoška lepotica Rihanna se je pred kratkim javno opravičila svojim prijateljem in družini. Na uradnem Instagram profilu je delila zapis, v katerem je priznala, da je bilo letošnje leto zanjo polno pritiskov in da je zaradi pomanjkanja časa 'ignorirala' svoje najbližje.

Glasbenica, igralka, model in podjetnica: vse to in še več opisuje 31-letno barbadoško lepotico Rihanno. FOTO: Profimedia

Glasbenica, igralka, model, podjetnica - vse to in še več se nahaja med referencami 31-letne Rihanne, katere premoženje je danes ocenjeno na približno 260 milijonov evrov. Kot ena najpremožnejših glasbenic na svetu je vedno polno zaposlena, letošnje leto pa je bilo zanjo, kot je priznala v nedavni objavi na Instagramu, še posebej naporno in polno pritiskov.

Barbadoška lepotica, ki se že nekaj let posveča gradnji lastnega imperija spodnjega perila in ličil, je zapisala, da je v letošnjem letu zaradi pomanjkanja časa in povečanih pritiskov, ignorirala nekatere najbližje osebe. ''Vsem mojim prijateljem, družini in sodelavcem, katerim že več mesecev nisem namenila pozornosti ... Prosim, odpustite mi. Letošnje leto je bilo zame polno pritiskov in trenutno še delam na tej zadevi, ki se ji reče 'ravnovesje'. Kmalu bom nazaj.''

S premoženjem, ocenjenim na več kot 260 milijonov evrov, gradi lasten imperij spodnjega perila in ličil. FOTO: Profimedia

31-letnica, ki je že več kot leto dni v razmerju s poslovnežem in premožnim dedičem iz Saudove Arabije, Hassanom Jameelom, je zaposlena že od svojega 16. leta, ko je podpisala svojo prvo pogodbo z založbo Def Jam. Kot kaže, pa kljub dosedanjemu uspehu in svetovni prepoznavnosti ne želi počivati na lovorikah. Številni tuji mediji so od nje želeli izvabiti informacije o razvoju njenega razmerja z Jameelom in načrtih za prihodnost, a glasbenica doslej ni razkrila ničesar oprijemljivega. V intervjuju za Vogue je pred časom priznala, da bi nekega dne rada postala mama in namignila, kakšna bi bila njena sanjska poročna obleka. Od takrat je minilo že več tednov, konkretnega koraka naprej pa s Hasaanom še nista storila.