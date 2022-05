Rihanna se je razveselila dečka

Ameriška pevka Rihanna in raper A$AP Rocky sta dobila dečka, poroča ameriški portal TMZ . Navajajo, da je zvezdnica rodila 13. maja v Los Angelesu, več informacij o novorojenčku in njegovem imenu pa zaenkrat še ni znano.

33-letna pevka je februarja svojo nosečnost naznanila v stilu, tako da je odpela gumbe vintage Chanelovega plašča, ki je razkril njen že precej velik trebuh, obdan z dragim nakitom. Ob boku jo je spremljal njen 33-letni izbranec, s katerim se je začela sestajati novembra 2020. Aprila so se na Twitterju pojavile govorice, da je raper pevko prevaral, a sta hitro za tem dokazala, da njuna zveza ostaja trdna, ko sta skupaj pobegnila na pevkin rodni Barbados, kjer so ju fotografi ujeli na zmenku.

Rihanna je v času svoje nosečnosti v javnosti vzbudila veliko pozornosti, predvsem zaradi svojih drznih nosečniških oblačil. Marca je v intervjuju dejala, da takšne obleke izbira, ker se ne želi ukloniti družbenim smernicam in kupovati nosečniških oblačil. Zastavila si je izziv, da se z modo pozabava in pri izbiri oblačil postane kreativna. "Ko sem v preteklosti videla, kako se ženske med nosečnostjo oblačijo, sem mislila, da je to edini način. Postavila sem si izziv, da naredim korak naprej in se z modo pozabavam. Zame ni stvari, ki bi bila zabavnejša od izziva. Tako postanem kreativna, saj sem prisiljena, da se spomnim novih idej in načinov, kako to izpeljati," je za portal Bustle povedala zvezdnica.