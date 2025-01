Rihanna se je udeležila sodne obravnave partnerja Asapa Rockyja

Rihanna se je prvič udeležila sodne obravnave partnerja in očeta njenih dveh otrok Asapa Rockyja, ki je obtožen napada s strelnim orožjem. Zdaj nekdanji prijatelj Terell Ephron slavnega reperja obtožuje, da je pred 4 leti nanj streljal s pištolo na eni od hollywoodskih ulic, za kar mu grozi kar 24-letna zaporna kazen. Rocky sicer trdi, da je nedolžen, njegovi odvetniki pa, da so obtožbe le plod domišljije ljubosumnega in z denarjem obsedenega nekdanjega sodelavca.

Rihanna se je po poročanju Associated Press na tretji dan sojenja njenemu partnerju ASAP Rockyju udeležila sodne obravnave. Očetu njenih otrok sodijo glede domnevnega napada z orožjem. Pevka naj bi med sojenjem na višjem sodišču okrožja Los Angeles sedela med Rockyjevo mamo, Renee Black, in reperjevo mlajšo sestro, Eriko B., ko je na tribuni pričal Rockyjev tožilec in nekdanji prijatelj, Terrell Ephron, prej znan kot A$AP Relli. Ephron je trdil, da mu je Harlemčan, rojen kot Rakim Mayers, novembra 2021 v Los Angelesu s kroglami iz strelnega orožja obstrelil levo roko.

ASAP Rocky FOTO: Profimedia icon-expand

Med pričanjem je Ephron vztrajal, da je bilo uporabljeno strelno orožje – prava pištola – kljub temu, da so Rockyjevi odvetniki orožje poimenovali "rekvizitna pištola", ki naj bi bila uporabljena v glasbenem videu, ki sta ga z Rihanno posnela pred tem dogodkom. Ephron je dejal, da so ga, odkar je Rockyja obtožil, označili za izdajalca in da je prejel več groženj s smrtjo.

Rihanna in ASAP Rocky FOTO: Profimedia icon-expand