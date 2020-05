Rihanna se je uvrstila med najbogatejše glasbenike v Veliki Britaniji

Pevka Rihanna se je po poročanju Sunday Times uvrstila na seznam najbogatejših glasbenikov v Veliki Britaniji. Čeprav se je glasbenica rodila na Barbadosu, že več kot eno leto živi v Londonu in zato so jo strokovnjaki lahko uvrstili na seznam bogatašev, po njihovih besedah pa bi lahko pristala na vrhu lestvice in tako postala prva ženska glasbenica, ki je dosegla ta naziv, a le v primeru, če bo še naprej gradila svojo kariero na Otoku.

Rihanna je v zadnjih letih glasbeno kariero postavila na stran, zadnji album je izdala leta 2016, sedaj pa se je osredotočila na oblikovanje svoje znamke spodnjega perila in kozmetike. Njeno premoženje je ocenjeno na več kot 528 milijonov evrov in tako se je uvrstila na tretje mesto. Na prvem in drugem mestu sta se znašla skladatelj Andrew Lloyd Weber in pevec Paul McCarteney, ki imata premoženje v višini 900 milijonov evrov."Pri svojih 32 letih bi lahko Rihanna, če bo še vedno živela v Veliki Britaniji, dobila status milijarderke in s tem postala prva v zgodovini s tem nazivom," je povedal Robert Watts, ki je pripravil letošnji seznam.

Uspeh 32-letnice temelji na njeni glasbeni zapuščini, uspehu znamke ličil Fenty Cosmetisc, partnerstvu s prestižno znamko LVMH, s katero je lansirala oblačila, in linije spodnjega perilaSavage X Fenty.