Rihanna še tretjič mama: Z A$AP Rockyjem sta dobila hčerko

Rihanna in njen partner A$AP Rocky sta se razveselila tretjega otroka. Zvezdniški par, ki je sicer že namignil, da pričakuje hčerko, je deklico poimenoval po očetu. Kot je pevka razkrila na družbenem omrežju, pa je Rocki Irish Mayers na svet prijokala že 13. septembra, a je družina novico uspela skrivati še nekaj dni.

Pevka je na družbenem omrežju delila tudi fotografijo, na kateri v naročju pestuje novorojenko, dodala pa je še fotografijo miniaturnih roza boksarskih rokavic. Par, ki ima še starejša sinova Riota in RZA, je novico, da se bo njuna družina znova povečala, sporočil maja na rdeči preprogi Met Gala, kjer se je Rihanna pojavila z nosečniškim trebuščkom.