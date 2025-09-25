Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Rihanna še tretjič mama: Z A$AP Rockyjem sta dobila hčerko

Los Angeles, 25. 09. 2025 07.26 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

Pevka Rihanna in raper A$AP Rocky sta postala še tretjič starša. Par se je po dveh sinovih razveselil hčerke, kot je na družbenem omrežju ob fotografiji z dojenčico sporočila zvezdnica, pa je deklica, ki sta jo poimenovala Rocki Irish Mayers, na svet prijokala 13. septembra.

Rihanna in njen partner A$AP Rocky sta se razveselila tretjega otroka. Zvezdniški par, ki je sicer že namignil, da pričakuje hčerko, je deklico poimenoval po očetu. Kot je pevka razkrila na družbenem omrežju, pa je Rocki Irish Mayers na svet prijokala že 13. septembra, a je družina novico uspela skrivati še nekaj dni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pevka je na družbenem omrežju delila tudi fotografijo, na kateri v naročju pestuje novorojenko, dodala pa je še fotografijo miniaturnih roza boksarskih rokavic. Par, ki ima še starejša sinova Riota in RZA, je novico, da se bo njuna družina znova povečala, sporočil maja na rdeči preprogi Met Gala, kjer se je Rihanna pojavila z nosečniškim trebuščkom.

Preberi še Met Gala: Rihanna razkrila nosečniški trebušček, Kim Kardashian v kačji koži

Rojstva tretjega otroka pa se nista razveselila le starša, temveč tudi pevkini oboževalci, saj je njeno objavo v manj kot dveh urah všečkalo več kot pet milijonov ljudi, med komentarji pa so jima čestitali tudi številni zvezdniški prijatelji.

rihanna asap rocky hčerka rojstvo mama otrok
Naslednji članek

Sabrina Carpenter: Moški so zabavna vrsta za opazovanje

SORODNI ČLANKI

Noseča Rihanna po opravkih odeta v nakit, vreden več kot 128 tisoč evrov

Rihanna na počitnicah z otrokoma: Dovolj me imata

Rihanna žaluje za očetom, s katerim sta imela zapleten odnos

Noseča Rihanna stopila na rdečo preprogo v Cannesu

V novem filmu o Smrkcih tudi pevka Rihanna

Rihanna: Daleč najmočnejša stvar, ki sem jo kdaj naredila kot ženska

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256