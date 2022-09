Rihanna se vrača: Nastopila bo na Super Bowlu 2023

34-letno zvezdnico so k sodelovanju na Super Bowlu v preteklosti že povabili, a je to zavrnila zaradi kontroverznega ravnanja NFL-a do nogometaša Colina Kaepernicka , ki je v znak protesta proti policijski krutosti in družbeni nepravičnosti med petjem državne himne pokleknil. "Nisem si drznila nastopiti. Zakaj? Kdo ima kaj od tega? Moji ljudje ne. Nisem se mogla prodati," je svojo odločitev pojasnila za Vogue oktobra 2019. "Z določenimi stvarmi organizacije se ne strinjam, zato nisem mogla iti in jim služiti na kakršen koli način." Namesto nje je takrat nastopila skupina Maroon 5 , na odru pa sta se jim je pridružila še Big Boi in Travis Scott .

Glasbeni oder med polčasom praznika ameriškega nogometa so letos zavzeli prvoligaši hip-hop scene. Kendrick Lamar, Eminem, Mary J. Blige, Snoop Dogg in Dr. Dre so združili moči in na odru šova, ki je potekal na športnem prizorišču SoFi Stadium v kalifornijskem Ingelwoodu, zabavali občinstvo, za presenečenje pa se jim je pridružil še 50 Cent. Hip hop velikani so zapeli uspešnice, kot so The Next Episode, California Love, In Da Club, Alright in Lose Yourself .