Rihanna Trumpu: Prenehaj s predvajanjem moje glasbe

Ameriška pevka Rihanna je preko svojih odvetnikov predsedniku ZDA Donaldu Trumpu poslala pismo, v katerem zahteva, da na svojih 'tragičnih zborovanjih' preneha predvajati njeno glasbo. Donald Trump je namreč na zborovanju v Chattanoogi zavrtel pesemDon't Stop the Music iz leta 2008.

"Naj znova ponovim. Trumpova zborovanja so popolnoma drugačna kot ostala - trenutno se v Chattanoogi vrti Rihannina pesem Don't Stop the Music, osebje pa v množico meče Trumpove majice, kot da bi bili na tekmi. Vsi so navdušeni," je na Twitterju novinar Philip Rucker. Na naslednjem zborovanju pa je nekdo zapisal, da vsi čakajo, kdaj se bo oglasila Rihannina pesem ...

Na Twitterju je Rihanna še ostro zapisala, da se tako ona kot njeni ljudje nikoli ne bodo znašli kjerkoli blizu takšnih 'tragičnih zborovanj'.

Rihanna pa ni edina, ki od Trumpa zahteva prepoved predvaja njenih pesmi, pred njo so Trumpu poslali opozorilo Pharrell William, Steven Tyler, Adelein Neil Young.