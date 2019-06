Rihanna v objemu svojega milijarderja uživa v Italiji

Parček, ki se drži stran od oči javnosti, so v javnosti prvič opazili leta 2017. 31-letna zvezdnica in 30-letni Hassan sta si privoščila vožnjo na čolnu in uživala na kosilu v kraju Nerano, in sicer v obmorski restavraciji Lo Scoglio, ki jo radi obiščejo številni zvezdniki. Lani je tja zaneslo tudi Jennifer Lopez in njenega zaročenca Alexa Rodrigueza.

Barbadoška pevka, ki je za lep sončen dan izbrala belo lahkotno obleko, se je med kosilom ves čas smehljala in uživala v partnerjevi družbi, ki se je pred sončnimi žarki zaščitil s klobukom in sončnimi očali.