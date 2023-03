Rihanna v šali ob sinovi fotografiji: On se ne bo udeležil oskarjev, sorojenec pa

35-letna pevka, ki s partnerjem ASAP Rockyjem pričakuje drugega otroka, je na družbenem omrežju delila prvi posnetek starejšega sina, katerega imena javnosti še ni razkrila, oboževalci pa so bili navdušeni. V objavi je pripisala: "Moj sin, ko je izvedel, da njegov sorojenec gre na oskarje, on pa ne." Enoletnik v videoposnetku posluša glasbo, ob tem pa izpušča glasove navdušenja.

Pevka je svoj zadnji album izdala leta 2016, nek vir blizu zvezdnice pa je za Radaronline.com dejal: "Poroka in drugi otrok so trenutno Rihannina prioriteta. Nastop na Super Bowlu je vsekakor zadovoljil njeno ljubezen do nastopanja, a se ne more primerjati s tem, kar ima doma. na srečo se tudi ASAP strinja s tem, oba se zelo veselita, da bosta poročena." Par naj bi zakonsko zvezo sklenil v ožjem krogu, prihodnje leto pa naj bi načrtovala še veliko poročno slavje.