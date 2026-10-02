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Rihanna v zapeljivi rdeči čipki predstavila svojo novo kolekcijo

Pariz, 02. 10. 2026 12.57 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A. P.
Rihanna

Rihanna se je znova postavila pred objektiv lastne znamke spodnjega perila in v novi kampanji pozirala v vpadljivem rdečem čipkastem kompletu. 38-letna glasbenica in podjetnica pravi, da očitno tudi letos precej zgodaj začenja praznično sezono.

Slavna Rihanna je za obraz lastne modne znamke ponovno izbrala – sebe. 38-letnica je za novo kolekcijo Savage x Fenty izbrala intenzivno rdeč komplet iz raztegljive čipke, sestavljen iz nepodloženega balkonetnega nedrčka in ujemajočih se spodnjic. Fotografije so nastale pred preprostim belim ozadjem, zato je v ospredju predvsem močna rdeča barva.

Rihanna za obraz lastne modne znamke ponovno izbrala sebe
Rihanna za obraz lastne modne znamke ponovno izbrala sebe
FOTO: Profimedia

Zvezdnica se trenutno mudi v Parizu, kjer je sinoči spremljala partnerja A$AP Rockyja. Ta je na svojem koncertu predstavil tudi četrto kolekcijo svoje znamke AWGE za pomlad in poletje 2027. Revija sicer ni bila del uradnega programa pariškega tedna mode, a zvezdniških gostov ni manjkalo – poleg Rihanne jo je spremljal tudi Pharrell Williams.

37-letni raper in modni oblikovalec je tokrat stavil na izrazito vojaško estetiko s pilotskimi jaknami, kombinezoni in masivnimi očali, največ pozornosti pa je namenil obutvi.

Razlagalnik

Balkonetni nedrček ali 'balconette' je model nedrčka, ki je oblikovan tako, da prsi privzdigne in jih potisne navzgor, s čimer ustvari bolj zaobljen in poudarjen dekolte. Ime izvira iz francoske besede 'balcon', saj oblika košaric spominja na majhen balkon. Ta kroj je priljubljen, ker nudi dobro oporo, hkrati pa je zaradi nižjega izreza primeren za nošenje pod oblačili z odprtimi izrezi.

Pharrell Williams je svetovno znan ameriški glasbenik, producent in modni oblikovalec. Poleg svoje uspešne glasbene kariere je postal pomemben akter v visoki modi, saj je pogosto sodeloval z luksuznimi znamkami, kot sta Chanel in Louis Vuitton. Leta 2023 je prevzel vlogo kreativnega direktorja moških kolekcij pri modni hiši Louis Vuitton, kjer s svojim edinstvenim slogom združuje elemente ulične mode z visoko eleganco.

Pariški teden mode, znan kot 'Paris Fashion Week', velja za enega najpomembnejših in najbolj prestižnih dogodkov v modni industriji. Je del tako imenovanih 'velikih štirih' tednov mode, skupaj z New Yorkom, Londonom in Milanom. V Parizu se predstavljajo najuglednejše modne hiše z vsega sveta, dogodek pa narekuje modne smernice za prihodnjo sezono ter združuje umetnost, obrtništvo in poslovni svet visoke mode.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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