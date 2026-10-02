Rihanna v zapeljivi rdeči čipki predstavila svojo novo kolekcijo

Balkonetni nedrček ali 'balconette' je model nedrčka, ki je oblikovan tako, da prsi privzdigne in jih potisne navzgor, s čimer ustvari bolj zaobljen in poudarjen dekolte. Ime izvira iz francoske besede 'balcon', saj oblika košaric spominja na majhen balkon. Ta kroj je priljubljen, ker nudi dobro oporo, hkrati pa je zaradi nižjega izreza primeren za nošenje pod oblačili z odprtimi izrezi.