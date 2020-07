Rihanna z lastno linijo izdelkov za nego kože

Zvezdnica je končno predstavila novo linijo izdelkov za nego kože. Ker se je njena znamka Fenty Beauty izkazala za izjemno priljubljeno med uporabnicami, se je odločila, da oboževalcem ponudi tudi tri produkte za nego kože na obrazu. Rihanna je želela, da izdelke odlikuje dostopnost, preprosta uporaba in okolju prijazna embalaža.

Fenty Skinje sestrska linija priljubljene znamke Fenty Beauty, ki obsega ličila. Rihanna je dolgo pričakovano kolekcijo predstavila s tremi glavnimi večnamenskimi izdelki, ki so za nakup na voljo preko spleta. ''Želela sem, da so moji produkti dostopni, enostavni in da odvzamejo pritisk, kako izbrati pravo celostno nego za kožo. Zato sem ustvarila izdelke, ki so za vsakogar.''

Rihanna žanje uspehe tudi na področju kozmetike, že njena linija ličil je izjemno priljubljena.

Linija je izčiščena, veganska, primerna za oba spola in v okolju prijazni embalaži. Trojico produktov sestavlja tudi vlažina krema s hialuronsko kislino, izstopajo pa sestavine kot barbadoška češnja, ki je polna vitamina C.''Potovala sem po celem svetu in želela, da Fenty Skin predstavlja najboljše od najboljšega, kar se tiče sestavin,''je povedala ponosna pevka.

Tudi sama je pokazala, kako svoje produkte uporablja in razložila, kaj je za nego kože najbolj pomembno.