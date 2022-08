Rihanna z novo kolekcijo: bleščilo za ustnice ali kečap?

"Šest vrečk vsebuje ali kečap ali bleščilo za ustnice," je ob izdaji zapisala na svoji spletni strani ter s tem razdvojila potrošnike na tiste, ki so kolekcijo označili za zabavno, in tiste, ki nad idejo niso bili navdušeni. "Žal mi je, ampak kdo bi želel zapraviti 25 evrov in na koncu prejeti vrečke kečapa," se je spraševal eden izmed Instagram uporabnikov, medtem ko se je drugi pošalil, da bo Rihanna izdala vse, le nove glasbe ne.