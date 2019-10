Rihanna z objavo videa ovrgla govorice o nosečnosti

40-letna igralka Rutina Wesley , ki nastopa v seriji True Blood, je po ogledu pevkinega videa zapisala: "Prekleto, kar malo sem omedlela." Tiffany Pollard je video komentirala s simboli za ogenj in s tem jasno dala vedeti, da je Rihanna na posnetku videti odlično. Marsikdo od njenih sledilcev pa je njeno objavo dojel kot odgovor na domnevne govorice, da naj bi bila zvezdnica noseča. No, če je bil do zdaj kakršen koli dvom, ga je s tem posnetkom zagotovo pregnala.

Govorice o nosečnosti je pevka sprožila zaradi intervjuja, ki ga je dala za modno biblijo Vogue. Urednica revije Anna Wintourjo je vprašala, ali v kratkem načrtuje naraščaj? Barbadoška pevka pa ji je na to odgovorila: "O tem stvareh ne razmišljam na tak način. Ampak ne vem ... Božji načrt. Veselim se vseh govoric o nosečnosti, ki se bodo po tem intervjuju pojavile." Od takrat se je morala 'zagovarjati' glede namigovanj, da je noseča, in je zaExtradejala: "Veliko žensk se brani. Ta tema je zelo osebno. To so naša telesa. Seveda je naš čas. Ni nujno, da vse sanjajo, da bi postale mame, ampak moje sanje so takšne." Zvezdnica je s tem, dala vedeti, da bi si nekoč želela preizkusiti v materinski vlogi. Trenutno je v zvezi s savdskoarabskim milijarderjem Hassanom Jameelom, s katerim sta srečna skupaj.