Rihanna zaradi izbire oblek razdelila javnost

Mnenja o naslovnici so različna. Nekateri sledilci so pohvalili slike, drugi pa so izkazali zaskrbljenost, ali je to sprejemljivo, da se oseba, ki ni kitajskega rodu, fotografira s predmeti iz kitajske zgodovine in kulture. "Zadela je, ampak ali ni to kulturna prisvojitev?" je napisal eden od Twitterjevih uporabnikov. "Rad imam Rihanno, ampak žal ne morem sprejeti vsega, kar naredi,"je komentiral nekdo drug.

Debata o kulturni prisvojitvi na družbenih omrežjih se je razcvetela. Dileme, kdo lahko nosi kaj in v kakšnih okoliščinah, so prisotne že leta, zadnje čase pa so postale še odmevnejše. Spomnimo, Kim Kardashian West je nedavno lansirala linijo spodnjega perila 'Kimono', ki je sprožila val kritik, saj naj bi ime 'Kimono' omalovaževalo japonsko kulturo. Poleg nje pa so v javnosti odmevale tudi odločitve drugih zvezdnic, na primer Karlie Kloss , ki je bila oblečena kot japonska gejša v reviji Vogue, in Gigi Hadid , ki je imela afro frizuro, s katero je ravno tako krasila strani v reviji Vogue.

Rihanna je bila že leta 2017 tarča negativnih komentarjev zaradi fotografij v arabskem Vogueu, kjer je oblečena kot egipčanska kraljica Neferiti. Glede avgustovske naslovnice revije Harper's Bazaar pa je bolj zgroženo občinstvo čez lužo kot pa Kitajci. Ti so bili navdušeni nad njeno podobo, saj se njen videz sklada s kitajskim stilom. "Videti je odlično. Obvlada! Kitajski stil ji pristoji," je komentiral eden od oboževalcev.

Ali obstaja meja razuma v modni industriji?

Stik mode in kulture različnih tradicij je že od nekdaj predmet debate. Tommy Tse, ki je asistent sociologije na Univerzi v Hongkongu, je dilemo komentiral: "Vedno so bili konflikti, še bolj pa so se poglobili ob vzponu digitalnih medijev." S tem je ciljal tudi na uporabo kitajskih motivov v 19. stoletju v pariški in italijanski modi. "Vse je na spletu, vsi lahko vse vidijo. Ogromno je pogovorov na to temo in vse več je konfliktov glede stika mode in kulture."

Modna industrija in tradicija ter kultura še vedno niso našle skupnega jezika. Kljub temu Rihannina naslovnica revije Harper's Bazaar ni preveč sporna, ker so pri ustvarjanju njene podobe sodelovali ljudje, ki razumejo estetiko in kulturo kitajske tradicije. Kot slabo prisvojitev kulture pa Tommy Tse navaja Kardashianovo, ki je hotela prevzeti samo ime, ne pa celotne japonske kulture in tradicije. "Paziti moramo na to, da razumemo, kaj točno adaptiramo in kako," povzame svoje misli sociolog Tse.