Zavrnila nastop na Super Bowlu iz solidarnosti do Colina Kaepernicka

Z revijo je razkrila, da se je nastopu na Super Bowlu odpovedala iz solidarnosti do igralca ameriškega nogometa Colina Kaepernicka . Ta leta 2016 med himno ni želel stati v znak protesta zaradi rasnih krivic in policijskega nasilja nad temnopoltimi. Močno ga je kritiziral tudi ameriški predsednik Donald Trump , ki je zatem še pozval lastnike ekip, naj odpustijo igralce, ki med ameriško himno v znak protesta pokleknejo ali dvignejo pesti.

"Absolutno," je Rihanna odgovorila na vprašanje, če je res zavrnila nastop. "Tega ne bi mogla narediti. Za kaj? Kdo bi pridobil od tega? Moji ljudje že ne. Ne bi mogla biti izdajalka, tega ne bi mogla dopustiti. So stvari znotraj organizacije, s katerimi se niti pod razno ne strinjam in ne bi jim mogla biti na uslugo," je pojasnila. Rihanna pa je v času tekme na svoji Instagram zgodbi objavila ilustracijo klečečega Kaepernicka in poleg zapisala svoje neodobravanje. Kaepernick je nato Rihannino sporočilo objavil na svojem Twitterju in ji izkazal svojo hvaležnost za njeno podporo.