Rihanni ob rojstvu sina čestital tudi njen bivši

Po tem, ko je enaa najbolj priljubljenih pop pevk na svetu Rihanna, rodila prvega otroka, ji je čestital tudi nekdanji partner Chris Brown, s katerim je bila glasbenica v zvezi med letoma 2007 in 2009. Njuno zvezo je predvsem zaznamovalo nasilje.

icon-expand Chris in Rihanna sta bila v zvezi med letoma 2007 in 2009. FOTO: Profimedia

Rihanna in ASAP Rocky sta pred dnevi dobila prvega sina. Ob veseli novici pa je pevki in njenemu partnerju čestital tudi njen nekdanji partner, Chris Brown, ki je na Instagramu objavil zapis: "Čestitke!" Ob zapis pa je dodal emotikon dlani, ki molijo, emotikon srčka in emotikon noseče ženske.

Kot poročajo tuji mediji in kot so prepričani njegovi oboževalci, je povsem jasno, da je s tem čestital Rihanni, svoji bivši, s katero je bil v razmerju med letoma 2007 in 2009. Žal je njuno razmerje zaznamovalo razmerje, saj naj bi bil Chris do Rihanne fizično nasilen.

icon-expand Rihanna in ASAP Rocky sta dobila prvega sina 13. maja. FOTO: AP