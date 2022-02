Rihannin oče o hčerini nosečnosti: Dobra mama bo

Rihanni oče je Rockyja spoznal, potem ko ga je hčerka decembra 2020 pripeljala domov na karibski otok in ga označil za "zelo kul fanta" in dodal: "Všeč mi je."

"Navdušen sem," je za Page Six iz svojega doma na Barbadosu povedal pevkin oče Ronald Fenty in dodal: " Tako sem vesel, da sem kar skočil od veselja. Še vedno sem tako zelo navdušen."

Kot kaže, sta oče in hči zakopala bojno sekiro, saj je pevkin oče za Page Six povedal, da ga je Rihanna poklicala v nedeljo zvečer in mu sporočila, da bo postal dedek.

Rihanna in njen oče, nekdanji alkoholik in odvisnik od trdih drog, se dobro razumeta, a sta imela skozi leta precej težaven odnos. Lani septembra je pevka umaknila tožbo, ki jo je vložila zoper očeta. Obtožila ga je zlorabe njenega imena v korist lastnega podjetja, a sta nato dosegla zunajsodno poravnavo.

33-letna pevka, ki je svetovno slavo okusila pri 17 letih s svojo različico pesmi Pon de Replay, je za britanski Vogue leta 2020 povedala, da se je začela zanimati za materinstvo, potem ko se je končala njena dolgoletna zveza z milijarderjem, poslovnežem Hassanom Jameelom.

"Odkar sem dopolnila 32 let, se zavedam, da je življenje res kratko," je dejala ob eni priložnosti. Ko so jo vprašali, kje se vidi čez 10 let, pa je odvrnila: "Čez 10 let? Takrat bom stara 42! Starka bom … Imela bom otroke – tri ali štiri."

Rihanna je jasno dala vedeti, da bi lahko bila tudi mama samohranilka, če bi bila postavljena pred takšno preizkušnjo: "Edina stvar, ki je pomembna, je sreča, to je edini zdrav odnos med staršem in otrokom. Edina stvar, ki lahko zares vzgaja otroka, je ljubezen."

Rihanna je nekoč za Rolling Stone povedala, da je kot otrok trpela močne glavobole, ki so izzveneli po ločitvi njenih staršev, ko je bila stara 14 let. Po ločitvi staršev je njena mama Monica Braithwaite delala polni delovni čas, Rihanna pa je skrbela za mlajšega brata Rajada. "Hitro sem odrasla, bila sem kot druga mama," je Rihanna povedala za The Guardian.