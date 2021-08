Rihannin parfum razprodan samo v nekaj urah, proslavila je s kaviarjem

"Kako sem se zbudila po tem, ko je bil Fenty parfum to jutro takoj razprodan," je zapisala pod fotografijo, ki jo je objavila na Instagramu. Na njej je odeta samo v športni zgornji del oblačila s kapuco, obraz pa je skrila za velikimi sončnimi očali. Komentarji, ki so se zvrstili pod objavo, so nakazovali na to, da sledilci pevki privoščijo uspeh: "Naporno delo se obrestuje,'' je napisal eden od njih.

Nova dišava vsebuje sladke in začimbne note (magnolija, mošus, mandarina, borovnica, bolgarska vrtnica, geranija in pačuli), inspiracija za njen nastanek pa so bili pevkini najljubši kraji: Bridgetown (Barbados), Grasse in Pariz (Francija), New York in Los Angeles. Vonj so pohvalili tudi nekateri pevkini kolegi iz sveta zabave, med njimi tudi Cardi B, Jennifer Lawrence, Ryan Seacrest in Lil Nas X, kar je objavila v video kompilaciji na svojem profilu.