Rihannin triletni sin Riot prvič na naslovnici revije

Triletni sin pevke Rihanne in raperja ASAP Rockyja že stopa v svet zabavne industrije. Riot krasi naslovnico revije Arena Homme+ . Malček je posnel šest modnih fotografij, na eni teh pa je videti tudi njegovo mamo, ki je oblečena v rdeč kombinezon, ki ga je nosila pred tremi leti med nastopom na Super Bowlu, ko je razkrila, da pričakuje drugega otroka.

Vseh šest fotografij je zvezdnica delila tudi na družbenem omrežju, kjer je ob njih preprosto pripisala: "Riot Rose." Dodala je še ime revije in podpisala sodelujoče na snemanju. Da se sin že ukvarja z manekenstvom, je septembra med intervjujem za The Cut razkril fantkov oče, ki je takrat dejal: "Eden od mojih sinov ima čez tri dni prvo snemanje za naslovnico revije. Zelo sem ponosen nanj. Fascinantno je gledati te majhne ljudi, kako odraščajo in se razvijajo v samostojne osebe. Neverjetno je, ko pomislim nazaj, ko so bili še tako majceni in drobceni. Saj so relativno še vedno, a sedaj govorijo in se postavijo zase. To je noro."