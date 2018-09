Rihannina vila ponovno postala tarča vlomilcev

Dom pevke Rihanne so preplavili policisti. Vlomilci so že drugič poskušali vdreti v njeno hollywoodsko vilo, a so se kmalu prižgali varnostni alarmi, ki so jih odgnali. Kamere so uspele posneti tri moške, katerih identifikacija zaenkrat še ni znana. Primer še vedno preiskujejo.

Rihannina vila na Hollywood Hillsu FOTO: Profimedia

Losangeleški varnostni organi so odprli preiskavo v primeru vloma, ki se je nedavno zgodil na področju Hollywood Hillsa. Vlomilci so namreč že drugič v preteklih štirih mesecih poskušali vdreti v skoraj šest milijonov evrov vredno vilo pevke, estradnice in podjetnice Rihanne. Na posest jim je uspelo priti neopazno, zalomilo pa se je pri njihovem poskusu direktnega vdora v domovanje – potem, ko so razbili steklo na stranskih vratih, so se namreč vklopili številni varnostni alarmi, ki so policijskemu uradu v Los Angelesu takoj sporočili, da se nekaj dogaja.

Že drugi poskus vloma FOTO: Profimedia

Kamere so uspele ujeti tri moške, katerih identitete zaenkrat še niso uspeli ugotoviti. Predstavnik losangeleške policijske postaje, Jeff Lee, je dejal: ''Preden so policisti preplavili posest, so se na posesti zadrževale tri, zaenkrat neznane, osebe moškega spola.''

Policisti so obkolili pevkino vilo FOTO: Profimedia

Policisti zaenkrat še ne vedo, ali je vlomilcem uspelo odnesti karkoli s posesti, ali pa jih je alarm odgnal v trenutku, ko se je prižgal. Odgovore na vsa vprašanja bodo poiskali na posnetkih varnostnih kamer, obenem pa so izpostavili, da bodo posnetke v primeru, da sami ne ugotovijo identitete vlomilcev, objavili in pozvali javnost k sodelovanju pri iskanju storilcev. Maja letos so v Rihanninem domu prijeli vlomilca Eduarda Leona, ki je preplezal varnostno ograjo in vlomil v vilo, nakar se je v njej zadržal preko noči. Naslednje jutro ga je v hiši našla pevkina asistentka in poklicala policijo. Ko so ga policisti zaradi vloma odpeljali na policijsko postajo, je izjavil, da na posest ni vdrl, temveč je tja prišel, ker sta bila z Rihanno dogovorjena za seks. Eduardo je bil obtožen zalezovanja, vloma in vandalizma, prav tako pa je bil kaznovan zaradi upiranja prijetju. Rihanna se v času, ko je prišlo do obeh poskusov vloma, ni nahajala nikjer v bližini posesti.