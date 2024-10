Riley Keough dokončala in izdala spomine svoje mame Lise Marie Presley

Leto in pol po smrti Lise Marie Presley je izšla avtobiografska knjiga njenih spominov From Here to the Great Unknown. Zvezdnica je umrla lani, stara 54 let, knjigo pa je pred smrtjo že pisala. Kot so sporočili iz založbe Penguin, jo je zato dokončala njena hčerka Riley Keough, ki si je pri tem pomagala z uporabo materinih magnetofonskih posnetkov. Knjiga med drugim pripoveduje o odraščanju Lise Marie s slavnim očetom v Gracelandu, življenju po njegovi smrti z njeno mamo Priscillo Presley v Los Angelesu in njenem zakonu z Michaelom Jacksonom.