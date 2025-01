Riley Keough kot najstnica aretirana, mama je ni prišla iskat v zapor

35-letnica se je znašla v hiši, ki je bila v tistem trenutku na voljo za prodajo, zato je prišla policija in mladoletnike zasačila na zabavi. "Večina ljudi je pobegnila, nekatere pa so nas aretirali. Bilo nas je 10," je razkrila igralka, ki je morala nato iz zapora poklicati svojo mamo Liso Marie Presley. In kakšna je bila reakcija pokojne vnukinje kralja popa? "Bila je jezna. Ravno takrat je bila v Las Vegasu in morala sem jo prositi, da se vrne. Še kakšne tri mesece je bila jezna name, obenem pa je dejala, da ne more priti pome, zato je poslala eno od mojih tet," je povedala zvezdnica in dodala, da je bila takrat sama stara okoli 15 oziroma 16 let.